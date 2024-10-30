Радимов объяснил, чем Пьянич вредит ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов заявил, что от новичка команды Миралема Пьянича есть не только польза, но и вред.

– ЦСКА в последних турах мы хвалили, а они не смогли одолеть «Факел» на своем поле…

– «Факел» уперся, не дал ЦСКА практически ничего создать. И в первом тайме у ЦСКА, конечно, как мне показалось, под значимостью Пьянича прямо потерялись все. То есть все мячи отдали Пьяничу, он руководил, начал раздавать. Чего-то такого, сверхъестественных передач мы от него не видели, а все остальные прямо вот смотрели на него. Было такое ощущение, что другие десять футболистов хотят взять у него автограф или сфотографироваться, лишь бы его не обидеть.

Так что его авторитет сыграл злую шутку с «армейцами», потому что отдали ему все мячи и ждали, что он будет делать. Пьянич вроде и не ошибался, но видно, что ритма не хватает. Особенно в отборе не успевает. Форма пока не та. Тут ее либо надо набирать, либо по пути Шюррле, и это конец карьеры, но два-три матча сыграет. Просто ЦСКА нужна мобильность, а на этом месте тот же Обляков потерялся вместе с Пьяничем. И создать они ничего не смогли.