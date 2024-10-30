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Радимов объяснил, чем Пьянич вредит ЦСКА

30 октября 2024, 21:25
7

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов заявил, что от новичка команды Миралема Пьянича есть не только польза, но и вред.

– ЦСКА в последних турах мы хвалили, а они не смогли одолеть «Факел» на своем поле…

«Факел» уперся, не дал ЦСКА практически ничего создать. И в первом тайме у ЦСКА, конечно, как мне показалось, под значимостью Пьянича прямо потерялись все. То есть все мячи отдали Пьяничу, он руководил, начал раздавать. Чего-то такого, сверхъестественных передач мы от него не видели, а все остальные прямо вот смотрели на него. Было такое ощущение, что другие десять футболистов хотят взять у него автограф или сфотографироваться, лишь бы его не обидеть.

Так что его авторитет сыграл злую шутку с «армейцами», потому что отдали ему все мячи и ждали, что он будет делать. Пьянич вроде и не ошибался, но видно, что ритма не хватает. Особенно в отборе не успевает. Форма пока не та. Тут ее либо надо набирать, либо по пути Шюррле, и это конец карьеры, но два-три матча сыграет. Просто ЦСКА нужна мобильность, а на этом месте тот же Обляков потерялся вместе с Пьяничем. И создать они ничего не смогли.

  • Пьянич пришел в ЦСКА в сентябре свободным агентом.
  • В 5 матчах за ЦСКА у боснийца 1 ассист.
  • Игрок стоит 3 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Радимов Владислав
Комментарии (7)
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...уефан
1730313509
...ну, так и было, прав Радимов...
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Таврида
1730316851
Факт, вся команда уперлась в Пьянича, а дальше ноль - никого нет. Обляков мог потянуть, нно просто потерялся.
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Cleaner
1730320962
Радимов, ты за Зенит лучше трынди. Объясни всем, чем ДЕЛЬФИН ВРЕДИТ ЗЕНИТУ!!!...(((
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FCSpartakM
1730323315
Смешно, что Радик не сравнивает его по позиции с Маркизио_) Питерская тема, считать только чужое г.вно, а свой полный унитаз на замок прикрыли
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Борис34684
1730339042
В чем то прав Радимов, в этом матче Пьянич больше тормозил команду.
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Лицом_на_клаве
1730356369
Сбитый лётчик.
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