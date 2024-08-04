Жена Смолова рассказала, как изменилось ее питание после переезда из Москвы в Краснодар

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, сообщила об изменении своего рациона в связи с переездом.

«Закончился месяц работы с врачом-эндокринологом. Главный запрос был – знать, что я хочу поесть, избавиться от тревоги выбора, питаться сбалансированно и перестать бояться, что поправлюсь.

Повторюсь, я не хотела садиться на диету, сушиться или худеть. Очень повезло, что так и не научилась считать калории. Когда-то мне показалось это слишком сложным и я не разобралась. Так бы пришлось долго отучаться от этой вредной привычки, потому что это создает еще большую фиксацию на еде и иллюзию контроля.

В идеальном мире я разделяю свой образ тела и цифру на весах. К сожалению, я все еще не умею смотреть на себя реалистично. Часто подкрадываются тревожные мысли, которые еще можно простимулировать просмотром фотографий из прошлого, где я себе нравилась больше. Загвоздка в том, что тогда я себе тоже не нравилась. Я себе вообще никогда не нравилась, а потом пересматриваю фото и думаю, какая я глупая. Все же было отлично!

Уверена, что и в следующем году я буду на себя смотреть настоящую и удивляться, почему меня что-то не устраивает. Сделав шаг в сторону от своих автоматических мыслей, я знаю, что со мной все в порядке.

Но вернемся к еде. В Москве я почти перестала есть овощи, фрукты и зелень, потому что на вкус все было, как трава. В Краснодаре все иначе. Еда тут великолепная. Здесь я ем три раза в день салаты со спелыми овощами, ароматным маслом и сванской солью, много персиков, абрикосов, арбузов, яблок и ягод. Теперь я знаю, что хочу поесть, не выбираю часами, что приготовить на завтрак.

Врач мне объяснила систему сбалансированного питания и я перестала бояться углеводов и жиров, потому что они тоже нужны нашему организму. Главное стремиться к балансу. Ем конфеты и чипсы, но изредка, не потому что себе это запрещаю, а потому что не довожу себя до сильного голода. Теперь чего-то вредного хочется намного реже.

После еды я делаю перерыв минут 20 и только потом приступаю к чаю. Без чая не могу. Обожаю черный чай с мятой или бергамотом. Пью его без сахара с лимоном. А утром перешла от капучино на американо без сахара. Окончательно стала взрослыми человеком. Всегда думала, что только родители начинают утро с горечи.

После 20 минут перерыва сытость уже приходит и я не довожу себя до того, что объелась. Сладкое всегда оставляю на самое последнее и его в итоге в меня мало влезает, потому что после мяса, салата, углеводов, фруктов и чая на него места почти нет.

А чипсы раньше были моей любимой едой. Я могла их пачками есть, а сейчас наедаюсь ладошкой, потому что вкус стал слишком интенсивный. «Принглс» со сметаной и луком я в себя уже не запихну, потому что язык разъест быстрее.

Попкорн обожаю. Особенно сырный, но после него жуткая тяжесть. Теперь ем по горсточке, когда захочется и беру с солью. Вполне довольна.

А еще важно не есть перед телевизором. Нужно быть в полной осознанности, когда ешь, потому что если ешь под видео или аудио, то организм не понимает, сколько он съел и переедает. Без телека насыщение приходит быстрее», – написала Истомина в своем телеграм-канале.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом.

Он в браке с Истоминой с прошлого года.

У пары есть дочь Лора.

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