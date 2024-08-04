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  • Жена Смолова рассказала, как изменилось ее питание после переезда из Москвы в Краснодар

Жена Смолова рассказала, как изменилось ее питание после переезда из Москвы в Краснодар

4 августа 2024, 16:29
16

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, сообщила об изменении своего рациона в связи с переездом.

«Закончился месяц работы с врачом-эндокринологом. Главный запрос был – знать, что я хочу поесть, избавиться от тревоги выбора, питаться сбалансированно и перестать бояться, что поправлюсь.

Повторюсь, я не хотела садиться на диету, сушиться или худеть. Очень повезло, что так и не научилась считать калории. Когда-то мне показалось это слишком сложным и я не разобралась. Так бы пришлось долго отучаться от этой вредной привычки, потому что это создает еще большую фиксацию на еде и иллюзию контроля.

В идеальном мире я разделяю свой образ тела и цифру на весах. К сожалению, я все еще не умею смотреть на себя реалистично. Часто подкрадываются тревожные мысли, которые еще можно простимулировать просмотром фотографий из прошлого, где я себе нравилась больше. Загвоздка в том, что тогда я себе тоже не нравилась. Я себе вообще никогда не нравилась, а потом пересматриваю фото и думаю, какая я глупая. Все же было отлично!

Уверена, что и в следующем году я буду на себя смотреть настоящую и удивляться, почему меня что-то не устраивает. Сделав шаг в сторону от своих автоматических мыслей, я знаю, что со мной все в порядке.

Но вернемся к еде. В Москве я почти перестала есть овощи, фрукты и зелень, потому что на вкус все было, как трава. В Краснодаре все иначе. Еда тут великолепная. Здесь я ем три раза в день салаты со спелыми овощами, ароматным маслом и сванской солью, много персиков, абрикосов, арбузов, яблок и ягод. Теперь я знаю, что хочу поесть, не выбираю часами, что приготовить на завтрак.

Врач мне объяснила систему сбалансированного питания и я перестала бояться углеводов и жиров, потому что они тоже нужны нашему организму. Главное стремиться к балансу. Ем конфеты и чипсы, но изредка, не потому что себе это запрещаю, а потому что не довожу себя до сильного голода. Теперь чего-то вредного хочется намного реже.

После еды я делаю перерыв минут 20 и только потом приступаю к чаю. Без чая не могу. Обожаю черный чай с мятой или бергамотом. Пью его без сахара с лимоном. А утром перешла от капучино на американо без сахара. Окончательно стала взрослыми человеком. Всегда думала, что только родители начинают утро с горечи.

После 20 минут перерыва сытость уже приходит и я не довожу себя до того, что объелась. Сладкое всегда оставляю на самое последнее и его в итоге в меня мало влезает, потому что после мяса, салата, углеводов, фруктов и чая на него места почти нет.

А чипсы раньше были моей любимой едой. Я могла их пачками есть, а сейчас наедаюсь ладошкой, потому что вкус стал слишком интенсивный. «Принглс» со сметаной и луком я в себя уже не запихну, потому что язык разъест быстрее.

Попкорн обожаю. Особенно сырный, но после него жуткая тяжесть. Теперь ем по горсточке, когда захочется и беру с солью. Вполне довольна.

А еще важно не есть перед телевизором. Нужно быть в полной осознанности, когда ешь, потому что если ешь под видео или аудио, то организм не понимает, сколько он съел и переедает. Без телека насыщение приходит быстрее», – написала Истомина в своем телеграм-канале.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
  • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
  • У пары есть дочь Лора.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
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Комментарии (16)
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Аvеngеr
1722778975
А почему нет информации о количестве походов в сортир, и качестве испражнений.
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Desma
1722779052
Раньше, в советские времена, девчата вели дневники, записывая свои самые сокровенные тайны и мысли. Сейчас всё вываливают в интернет (блоги, телеграм-каналы, странички в соц. сетях), полагая, что мысли в слух будут читать такие же. Зачем?
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evgevg13
1722779264
На коровник её на стажировку на три четыре месяца с режимом доярки. И тревога пройдёт, и мысли идиотские из головы убегут. Некогда будет.
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VVM1964
1722780006
"Ну вот, поели, теперь можно и поспать!.. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть!" (с) ... ))) "- Я себе вообще никогда не нравилась, а потом пересматриваю фото и думаю, какая я глупая" - какая здравая мысль, жаль что только одна ! )))
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Цугундeр
1722781406
Федорино горе.
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MazaiNN
1722782320
А раньше Федор не жаловался на головные боли. Кайфует сейчас в Воронеже
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serhio80
1722784347
очень интересные писдастрадания коровы, а главное о футболе)
Ответить
balam
1722785751
со стулом как? ******** какая то
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Osianin1969
1722797387
Она на себя в зеркало то смотрела. Федя лучше бы ты дрочил как Дзюба чем женится на такой. И немного о футболе Краснодар сыграл нулевую ничью в Воронеже
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Toomans
1722799555
И зачем это здесь?...Мне кажется, редактору пора менять работу.
Ответить
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