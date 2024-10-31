Смородская дала совет Кордобе насчет трансфера в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Игроком интересуется «Спартак».

«Пока что Кордоба забил лучший гол сезона. Может, он забьeт ещe лучше. В «Краснодаре» Кордоба раскрылся по полной. Рада, что клуб попал в яблочко с этим переходом.

На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера», – сказала Смородская.