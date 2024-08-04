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Орлов одним словом описал состав «Спартака»

4 августа 2024, 15:50
9

Геннадий Орлов высказался о нынешнем уровне «Спартака».

  • У москвичей поражение и две победы в новом сезоне.
  • В понедельник они сыграют с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ.

«Ясно, что в команде подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи.

Рано спрашивать со Станковича. Он, в отличие от Николича, ранее не работал в РПЛ. Не так давно возглавил красно-белых. Первый тур провалил, потом собрался. Последовали победы над «Химками», в Кубке – над «Динамо». Команда немало забивает.

Повторюсь, у «Спартака» приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру, правильно всех расставить на поле. А так – есть Барко, Бонгонда, начал забивать Угальде», – заявил Орлов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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VVM1964
1722776570
Состав по сравнению с прошлогодним интереснее и как мне думается посильнее будет, еще бы от пары тройки никчемышей избавиться для оптимизации и вполне можно побороться за 3-ку !
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Александр-Руденко-yandex
1722785283
А кто это орлов? Пусть молчит жулик от футбола и не тявкапе
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oyabun
1722790995
Подбор игроков в атаку в Спартаке нарисовался очень приличный. А вот центр поля пока не очень. Хорошо бы всё таки подписали ещё опорника, но скорее всего это уже будет задача на следующее ТО.
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FCSpartakM
1722791620
У Спартака нет вратаря, который внушит уверенность. Нет абсолютно адекватных фланговых защитников. Опять же нет профильного опорника. Много российских нестабильных игроков.
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