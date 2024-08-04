Орлов одним словом описал состав «Спартака»

Геннадий Орлов высказался о нынешнем уровне «Спартака».
- У москвичей поражение и две победы в новом сезоне.
- В понедельник они сыграют с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ.
«Ясно, что в команде подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи.
Рано спрашивать со Станковича. Он, в отличие от Николича, ранее не работал в РПЛ. Не так давно возглавил красно-белых. Первый тур провалил, потом собрался. Последовали победы над «Химками», в Кубке – над «Динамо». Команда немало забивает.
Повторюсь, у «Спартака» приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру, правильно всех расставить на поле. А так – есть Барко, Бонгонда, начал забивать Угальде», – заявил Орлов.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Спорт-Экспресс»