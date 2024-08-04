Орлов одним словом описал состав «Спартака»

Геннадий Орлов высказался о нынешнем уровне «Спартака».

У москвичей поражение и две победы в новом сезоне.

В понедельник они сыграют с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ.

«Ясно, что в команде подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи.

Рано спрашивать со Станковича. Он, в отличие от Николича, ранее не работал в РПЛ. Не так давно возглавил красно-белых. Первый тур провалил, потом собрался. Последовали победы над «Химками», в Кубке – над «Динамо». Команда немало забивает.

Повторюсь, у «Спартака» приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру, правильно всех расставить на поле. А так – есть Барко, Бонгонда, начал забивать Угальде», – заявил Орлов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?