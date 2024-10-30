Мостовой заявил, что все клубы хотят видеть его на стажировке

Александр Мостовой рассказал, как обстоит дело с поиском клуба для его тренерской стажировки.

«Пока неизвестно, где пройду стажировку. От всех клубов есть предложения, на днях решу, где пройти. После подставы от «Спартака» рассуждать на эту тему не хочу», – сказал Мостовой.