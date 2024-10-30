Мостовой заявил, что все клубы хотят видеть его на стажировке

Александр Мостовой рассказал, как обстоит дело с поиском клуба для его тренерской стажировки.
«Пока неизвестно, где пройду стажировку. От всех клубов есть предложения, на днях решу, где пройти. После подставы от «Спартака» рассуждать на эту тему не хочу», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию.
- «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.
- Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».
Источник: «Матч ТВ»