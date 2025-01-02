Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков с Новым годом.
«Друзья, поздравляю вас с Новым годом! Хочу пожелать каждому из вас в новом году хорошего настроения, счастья, конечно же, крепкого здоровья вам и вашим семьям, ну и, конечно, побольше позитива.
Надеюсь, что в новом году мы с вами будем чаще встречаться и наша с вами дружба будет только крепчать. Пусть в вашей жизни царит гармония, любовь, хорошее настроение, ну и побольше всем нам удачи. С Новым годом! ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Акинфеев.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева