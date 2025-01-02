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    • Амарал заявил, что ему мешали работать в «Спартаке»: «Было некоторое сопротивление»

    Амарал заявил, что ему мешали работать в «Спартаке»: «Было некоторое сопротивление»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал признался, что ему противодействовали внутри московского клуба.

    – Чувствовали ли вы, что столкнулись с сопротивлением, которое не позволило вам продолжать отдавать все свои силы «Спартаку»?

    – Да. Было некоторое сопротивление. Мне трудно работать, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не для того, что лучше для клуба, а для того, что лучше для них самих.

    Есть одна вещь, которой я горжусь – я всегда защищал клуб, всегда защищал тех, кто платил мне зарплату, и я отдавал все, чтобы клуб стал лучше, команда стала лучше и все работало стабильно.

    Есть проблемы, которые я не контролирую и которые я просто должен уважать.

    – Но пробовали ли вы с этим бороться?

    Я боролся настолько, насколько мог. Либо я соглашаюсь работать на таких условиях, либо прошу меня отпустить.

    В таких вопросах лучше всего быть честным. Я никогда не хотел привязываться к клубу только из-за хорошего контракта, из-за своего статуса или из-за величины клуба. Возможно, так делать было бы проще, но это не мой подход.

    Но есть благодарность и гордость за то, что сделано. Правда в том, что любой, кто честно сравнит команду годичной давности с сегодняшней командой, увидит, что разница заметна.

    Заслуга в этом – футболистов и тренера Деяна Станковича, который является отличным специалистом.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

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    Источник: Спортс’’

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    02.01.2025 18:35
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alefreddy
    1735832968
    опять оправдания
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    NewLife
    1735833327
    Спасибо, Томаш.
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1735833376
    Оно и называется свинарник
    Ответить
    ...уефан
    1735833613
    ...были большие плюсы и маленькие минусы...
    Ответить
    subbotaspartak
    1735833623
    «Было некоторое сопротивление»..... Помнится люди гордились причастностью к Сопротивлению.....
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    DOCTOR PENALTY
    1735833655
    Какое нахер "некоторое" сопротивление... Прямое мерзкое противодействие стаи околофутбольных собак. (((
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1735835502
    Потекло.
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