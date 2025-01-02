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    • Амарал объяснил, почему работал в «Спартаке», несмотря на санкции: «Я не сомневался по двум причинам»

    Амарал объяснил, почему работал в «Спартаке», несмотря на санкции: «Я не сомневался по двум причинам»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что его мотивировало поработать в России в период международной изоляции.

    – Когда вы вели переговоры со «Спартаком», СВО была темой разговора?

    – Нет. Темой разговора был футбол. Что лучше для «Спартака» сейчас и в будущем.

    – Но Россия находится под санкциями Запада, в том числе, Португалии. Этот факт заставил вас сомневаться?

    – Нет, по двум причинам. Во-первых, я женат на русской женщине, она заставила меня понять, что в любой истории всегда есть две стороны. И порой ни одна из сторон не права.

    – А вторая причина?

    Это была очень большая возможность, которой я обязан был воспользоваться.

    – Из-за денег?

    – Я не буду лицемерить и говорить, что финансовый аспект не играл значения. Но главным был вызов – задача создания спортивного блока в футбольной клубе на долгосрочную перспективу.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

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    Источник: Sport24

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    02.01.2025 17:51
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1735833484
    Chercher la femme)
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    andr45
    1735835237
    Даже ненавистники «Спартака», но имеющие мозги, вынуждены признать работу АМАРАЛА весьма плодотворной. НАУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФК «ЛОКОМОТИВ» «Если же действительно, Угальде будет прекрасно играть, тогда нужно будет ПОКЛОНИТЬСЯ этому новому спортивному директору клуба» А, если прибавим сюда Барко, за которым он лично ездил в Аргентину для переговоров и Маркиньоса, то считаю нужным поблагодарить его и пожелать всяческих успехов) СПАСИБО, ТОМАШ!)
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    andr45
    1735835369
    ЕКСПЕРТЫ ОБ АМАРАЛЕ ЛОВЧЕВ «Я думаю, что никто из нас, ветеранов «Спартака», не знает, кто это такой, что он сделал хорошего и что сделал плохого для клуба. Везут иностранцев вот такие пришлые люди, как Амарал. Я, честно говоря, не знаю такого большого футбольного человека по фамилии Амарал» ЧЕРВИЧЕНКО «Впечатлений от работы Томаша вообще никаких нет. Как было хрен поймёшь что в подборе игроков, так и осталось. Главная задача – не создание команды, а освоение бюджета.» СЕЛЮК, Футбольный агент «Вот читаю об этом Амарале-Шамарале, что-то там сидит, футболистов смотрит. Знаете, чем отличается хороший спортивный директор от посредственного? Спортивный директор должен приводить футболистов не за 15 миллионов, а за бесплатно, и чтоб потом за н
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    ПалкоВводецъ007
    1735835650
    Какие для него санкции, когда сидел на безграничном бабле?
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735848695
    Откаты закаты
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