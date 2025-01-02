Амарал объяснил, почему работал в «Спартаке», несмотря на санкции: «Я не сомневался по двум причинам»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что его мотивировало поработать в России в период международной изоляции.
– Когда вы вели переговоры со «Спартаком», СВО была темой разговора?
– Нет. Темой разговора был футбол. Что лучше для «Спартака» сейчас и в будущем.
– Но Россия находится под санкциями Запада, в том числе, Португалии. Этот факт заставил вас сомневаться?
– Нет, по двум причинам. Во-первых, я женат на русской женщине, она заставила меня понять, что в любой истории всегда есть две стороны. И порой ни одна из сторон не права.
– А вторая причина?
– Это была очень большая возможность, которой я обязан был воспользоваться.
– Из-за денег?
– Я не буду лицемерить и говорить, что финансовый аспект не играл значения. Но главным был вызов – задача создания спортивного блока в футбольной клубе на долгосрочную перспективу.
- «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
- Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.