Амарал объяснил, почему работал в «Спартаке», несмотря на санкции: «Я не сомневался по двум причинам»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что его мотивировало поработать в России в период международной изоляции.

– Когда вы вели переговоры со «Спартаком», СВО была темой разговора?

– Нет. Темой разговора был футбол. Что лучше для «Спартака» сейчас и в будущем.

– Но Россия находится под санкциями Запада, в том числе, Португалии. Этот факт заставил вас сомневаться?

– Нет, по двум причинам. Во-первых, я женат на русской женщине, она заставила меня понять, что в любой истории всегда есть две стороны. И порой ни одна из сторон не права.

– А вторая причина?

– Это была очень большая возможность, которой я обязан был воспользоваться.

– Из-за денег?

– Я не буду лицемерить и говорить, что финансовый аспект не играл значения. Но главным был вызов – задача создания спортивного блока в футбольной клубе на долгосрочную перспективу.