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    Панов назвал причину спада у «Зенита»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов объяснил неудачные результаты петербургской команды в концовке первой части сезона РПЛ.

    • «Зенит» дважды проиграл на своем поле – «Крыльям Советов» и «Акрону».
    • Команда Сергея Семака ушла на зимнюю паузу на 2-м месте.

    – С чем связываете спад у «Зенита»?

    – Одна из причин – перебор качественных футболистов. Они с Сергеем Семаком немного приелись друг к другу, все-таки тренер уже очень долго работает в «Зените». Психологически они на одном уровне, им нужен всплеск эмоций. Может быть, провести ротацию. Но что-то менять надо однозначно. «Зенит» уступил крайне слабым соперникам, которым он не должен уступать вообще никак.

    – Почему до сих пор не может забить Александр Соболев?

    – У него психологическая проблема. Этот трансфер в целом был странным. Его там не любят, вот и все. Очень сложно играть в команде, если тебя не любят и не ценят.

    – Какой бы вы дали ему совет с точки зрения своего опыта?

    – Забивать голы. Как только будут голы, его начнут любить. Вспомним Широкова, Дзюбу. Да, к ним разное отношение, но они забивали – и болельщики этому радовались.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.01.2025 14:19
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ007
    1735819933
    Давно не слышно было колпинского хряка. Гыгыгы
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    WE ARE FOR PETER
    1735822853
    Согласен, Семака пора отправлять на отдых и чем быстрее тем лучше ! И появится и 7-1 и 5-1 итд
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    andrei-sarap-yandex
    1735826807
    СЕМАК надоел всем....нет идей как работать смячом в одном касании.....КОЛХОЗ как АМКАР ПЕРМЬ был в РПЛ ....БЕЙ-БЕГИ и вся комбинация....нет мотивации...игроки хорошие а СЕМАК физрук....САНТОСА ставит на правый фланг а МАНТУАНА на правый фланг защиты.....тупой вариант бал в матче КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ.....больше всех бегает и горят глаза у МАНТУАНА
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    andrei-sarap-yandex
    1735826926
    МАНТУАНА на левый фланг защиты поставил.....у всех от 4 касаний мяча вместо одоного касания
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