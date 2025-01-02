Селюк назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Агент Дмитрий Селюк определил лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.

«Думаю, я не буду оригинален – Батраков, Глушенков и, наверное, Даку.

Кордоба – понятно. Они на виду. Главное, чтобы была стабильность у того же Батракова, Глушенкова. Посмотрим, как заиграет Глушенков после того, как поправится.

Много неплохих футболистов. Угальде в прошлом году был не такой яркий, к нему было много вопросов, а сейчас действительно выстрелил.

У того же Кордобы стабильность, а это признак мастерства. Забивает, отдает, решает», – сказал Селюк.