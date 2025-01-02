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    Селюк назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

    Агент Дмитрий Селюк определил лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.

    «Думаю, я не буду оригинален – Батраков, Глушенков и, наверное, Даку.

    Кордоба – понятно. Они на виду. Главное, чтобы была стабильность у того же Батракова, Глушенкова. Посмотрим, как заиграет Глушенков после того, как поправится.

    Много неплохих футболистов. Угальде в прошлом году был не такой яркий, к нему было много вопросов, а сейчас действительно выстрелил.

    У того же Кордобы стабильность, а это признак мастерства. Забивает, отдает, решает», – сказал Селюк.

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    Источник: Metaratings

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    02.01.2025 17:42
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    Комментарии (6)
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    alefreddy
    1735833096
    агент своих продвигает
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    БАЗАРА НЕТ
    1735833487
    Угальде просто свезло, а не выстрелил, с весны будет коптить по полю )
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    Ганнибал Лектор
    1735837769
    Странно, что не Гогуа и ещё какой-то клиент рабовладельца
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1735847074
    К чемоданам наверное есть подход у агента) раз такую чушь несёт
    Ответить
    andr45
    1735891054
    Кордоба - 8 голов 3 голевые передачи Барко - 8 голов 6 голевых передач Дмитрий Селюк - 0 мозгов
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