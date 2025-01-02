Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой ответил Амаралу, сказавшему, что ему мешали работать в «Спартаке»

    Мостовой ответил Амаралу, сказавшему, что ему мешали работать в «Спартаке»

    Александр Мостовой отреагировал на слова Томаша Амарала про работу в «Спартаке».

    Бывший спортивный директор признался, что ему противодействовали внутри московского клуба.

    «Конечно, поверить словам Амарала можно, в них нет ничего такого.

    Это вполне нормальная ситуация, потому что в футболе ничего не бывает гладко, тем более на таких должностях, как генеральный директор, спортивный директор, где крутятся трансферы, деньги и так далее.

    Все пытаются что‑то урвать, отломать кусочек себе. Но вопрос в том, почему он говорит об этом, когда покинул «Спартак», а не когда работал в клубе?» – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

    Новости по теме
    Реакция Мостового на отсутствие трофеев у Головина за 6,5 лет в «Монако» 2
    Мостовой – о Соболеве: «Не стоит делать преждевременных выводов» 11
    Мостовой назвал команду, с которой он «с удовольствием» поедет на сборы 10
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2025 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Arvlad
    1735841627
    Г-н Мостовой не понял, "почему он говорит об этом, когда покинул «Спартак», а не когда работал в клубе?"... Ну, значит не дано, либо придуривается...
    Ответить
    Аналитик77
    1735848848
    Был бы Мостовой умнее, он бы знал, что за разглашение внутренних дел клуба грозит увольнение и серьезный штраф.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 