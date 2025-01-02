Мостовой ответил Амаралу, сказавшему, что ему мешали работать в «Спартаке»

Александр Мостовой отреагировал на слова Томаша Амарала про работу в «Спартаке».

Бывший спортивный директор признался, что ему противодействовали внутри московского клуба.

«Конечно, поверить словам Амарала можно, в них нет ничего такого.

Это вполне нормальная ситуация, потому что в футболе ничего не бывает гладко, тем более на таких должностях, как генеральный директор, спортивный директор, где крутятся трансферы, деньги и так далее.

Все пытаются что‑то урвать, отломать кусочек себе. Но вопрос в том, почему он говорит об этом, когда покинул «Спартак», а не когда работал в клубе?» – сказал Мостовой.