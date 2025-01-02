Личка: «2025-й будет тяжелым для российского футбола»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не верит, что Россию вернут в международные турниры в 2025 году.

«Не знаю, есть ли шансы у российского футбола вернуться на международную арену в 2025 году. Я не слежу за всей этой ситуацией и разговорами. Убегаю от той информации, которая развивается во всех социальных сетях.

Понятно, я хотел бы, чтобы мы получили шанс играть в еврокубках, но знаю, что сборную России не допустили до квалификации к чемпионату миру. Это значит, что 2025 год будет тяжeлым для российского футбола. Но посмотрим, как будет дальше», – сказал Личка.