РПЛ назвала кандидатов на звание тренера месяца по итогам ноября и декабря

РПЛ объявила список претендентов на приз Winline тренер месяца по итогам ноября и декабря

В него вошли:

У претендентов указана статистика за туры с 14-го по 18-й.

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.