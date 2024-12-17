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    • РПЛ назвала кандидатов на звание тренера месяца по итогам ноября и декабря

    РПЛ назвала кандидатов на звание тренера месяца по итогам ноября и декабря

    РПЛ объявила список претендентов на приз Winline тренер месяца по итогам ноября и декабря

    В него вошли:

    У претендентов указана статистика за туры с 14-го по 18-й.

    Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

    Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

    Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    17.12.2024 11:32
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    Комментарии (8)
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    Дед otmoros
    1734427739
    И голосовать не надо, лысый выхватит награду. Как не печально но факт...
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    ilich55
    1734430443
    Не понятно, что в списке делают Личка, Карпин и Тедеев?
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    Борис34684
    1734436118
    Ясно что отдадут Станковичу, заслужил. Но я бы все же назвал лучшим Карпина, с такими игроками и выдать такой результат дорогого стоит. Тем более по осени многие уже хоронили Карпина. Да и к тому же у Спартака игроки на порядок дороже и сильнее.
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    FWSPM
    1734463278
    А где Семак?
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