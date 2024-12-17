РПЛ назвала кандидатов на звание тренера месяца по итогам ноября и декабря

РПЛ объявила список претендентов на приз Winline тренер месяца по итогам ноября и декабря
В него вошли:
- Деян Станкович, «Спартак» (15 очков, 5 матчей, 3-е место);
- Марцел Личка, «Динамо» (9 очков, 5 матчей, 4-е место);
- Валерий Карпин, «Ростов» (13 очков, 5 матчей, 7-е место);
- Рашид Рахимов, «Рубин» (8 очков, 5 матчей, 8-е место);
- Заур Тедеев, «Акрон» (9 очков, 5 матчей, 9-е место).
У претендентов указана статистика за туры с 14-го по 18-й.
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.