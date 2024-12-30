Мостовой: «Станковича уже хотели увольнять из «Спартака», но Мостовой Александр сказал: «Ребят, подождите»

Бывший спартаковец Александр Мостовой заявил, что верил в Деяна Станковича даже в период неудач.

– Деяна Станковича до игры с ЦСКА все уже хотели чуть ли не уволить, правильно? А кто один из первых сказал? Мостовой Александр сказал: «Ребят, подождите». А сейчас все затихли.

Мои слова все только переформулируют. С учетом последней серии осеннюю часть я бы оценил на «четыре с плюсом». Повторюсь: главное, чтобы нигде не появился Гильермо Абаскаль.

– Станковичу удастся найти способ, чтобы команда вернулась после перерыва на таком же хорошем ходу?

– Я сразу сказал, жалко, что сейчас закончился чемпионат с учетом календаря. «Спартак» в ближайших играх мог спокойно брать шесть очков и цепляться за первое место.

Отмотайте пленку моих высказываний раньше, и все станет на свои места. Так что, конечно, удастся.

Но надеемся, что чемпионат опять начнeтся с той интриги, которая сейчас есть. А она будет до конца, об этом я говорю уже второй сезон.