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  • Мостовой: «Станковича уже хотели увольнять из «Спартака», но Мостовой Александр сказал: «Ребят, подождите»

Мостовой: «Станковича уже хотели увольнять из «Спартака», но Мостовой Александр сказал: «Ребят, подождите»

30 декабря 2024, 18:34
15

Бывший спартаковец Александр Мостовой заявил, что верил в Деяна Станковича даже в период неудач.

– Деяна Станковича до игры с ЦСКА все уже хотели чуть ли не уволить, правильно? А кто один из первых сказал? Мостовой Александр сказал: «Ребят, подождите». А сейчас все затихли.

Мои слова все только переформулируют. С учетом последней серии осеннюю часть я бы оценил на «четыре с плюсом». Повторюсь: главное, чтобы нигде не появился Гильермо Абаскаль.

– Станковичу удастся найти способ, чтобы команда вернулась после перерыва на таком же хорошем ходу?

– Я сразу сказал, жалко, что сейчас закончился чемпионат с учетом календаря. «Спартак» в ближайших играх мог спокойно брать шесть очков и цепляться за первое место.

Отмотайте пленку моих высказываний раньше, и все станет на свои места. Так что, конечно, удастся.

Но надеемся, что чемпионат опять начнeтся с той интриги, которая сейчас есть. А она будет до конца, об этом я говорю уже второй сезон.

  • Станкович принял «Спартак» летом.
  • Команда идет в РПЛ 3-й.
  • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (15)
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Цугундeр
1735574145
))) Аллилуйя! Всё . Пипец Царю. Дальше только дурка...
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...уефан
1735574450
...я прочитал. Я упал!...
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aaaaahhhh
1735574495
Бухает Царь, везет же человеку,....:)))
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Тинез Розоп
1735576172
Спасибо Царь))…
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rash1959
1735578628
кукушка у моста совсем съехала
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Plyash
1735584553
Саша,самый лучший психотерапевт,у которого часы приёма всегда в удобное для нас время, это - водка. Сходи к нему,не теряй время.
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алдан2014
1735617428
Санёк отлично играл. Но сейчас разговаривает сам с собой
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алдан2014
1735617519
А вы думаете,нам царям,легко?
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alefreddy
1735651193
совсем зазвездился и обкурился в добавок
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