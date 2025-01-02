Во Франции ответили, станет ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ» в 2025 году

Журналист L’Équipe Жозе Барросо оценил шансы Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы в 2025 году. Он не верит, что российский вратарь станет основным в парижской команде.

«Велики ли шансы Сафонова стать первым номером «ПСЖ» в 2025 году? Никто не знает – Луис Энрике настолько непредсказуем, что предугадать это просто невозможно. К тому же он никому ничего не сообщает до последнего момента.

Но, учитывая последние недели 2024 года, я бы сказал, что Доннарумма останется в основном составе. Думаю, Сафонов не будет первым номером «ПСЖ» в 2025 году, но Энрике может решить иначе. Сафонов показал очень хорошую игру в Кубке Франции, так что тренер может сделать ставку и на него», – сказал Барросо.