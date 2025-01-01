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    Семин ответил, кто выиграет сезон РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ.

    «Кто выиграет РПЛ в этом сезоне? «Зенит» выиграет, потому что Сергей Семак знает, как готовить команду. Он знает, как это – три месяца без футбола. Такого нет нигде в Европе, а у нас много тренеров европейских.

    Вот Деян Станкович, например. Как три месяца готовить команду?» – сказал Семин.

    • «Зенит» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • Команда выиграла 6 последних сезонов.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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    01.01.2025 21:24
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1735756709
    ...увы, но Палыч рациональные мысли озвучил...
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    timon2401
    1735762389
    эво новость то))) о том что Зенит станет чемпионом в 2025 уже было известно в мае 2024...даж если бы его готовила к сезону г-жа Тарасова.. так что Палыч ни хрена ты не Ванга
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    subbotaspartak
    1735794398
    ...Вот Деян Станкович, например... не например, а пример.Опечатка
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    zigbert
    1735799270
    Смысл тогда играть чемпионат,если все уже заранее известно. Интрига будет ещё существовать.
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    Foxitkuban
    1735801779
    Так себе довод.
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    ПалкоВводецъ007
    1735802537
    Ну вот слова протрезвевшего человека. гыгыгы
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1735804605
    Совсем не факт на данный момент
    Ответить
    vvv123
    1735812522
    Зенит выиграет чемп по-любасу, как только придуриваться перестанет!
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    Саша-Юрков.-yandex
    1735844059
    Сёма заткни фонтан . Зеня Чемп.
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