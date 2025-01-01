Семин ответил, кто выиграет сезон РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ.
«Кто выиграет РПЛ в этом сезоне? «Зенит» выиграет, потому что Сергей Семак знает, как готовить команду. Он знает, как это – три месяца без футбола. Такого нет нигде в Европе, а у нас много тренеров европейских.
Вот Деян Станкович, например. Как три месяца готовить команду?» – сказал Семин.
- «Зенит» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
- Команда выиграла 6 последних сезонов.
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.