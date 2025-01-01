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    • Непомнящий сказал, в чем «Спартак» превосходит все команды РПЛ

    Непомнящий сказал, в чем «Спартак» превосходит все команды РПЛ

    Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал «Спартак» претендентом на победу в чемпионате России-2024/25.

    «Если бы продолжался чемпионат, то по вот этому накату «Спартак» бы и шел. И мне казалось, что по составу, по качеству игроков, они не уступают никому. По скорости ведения игры так вообще, мне кажется, «Спартак» превосходит почти все команды. По линии атаки, мне кажется, – просто сильнейшая.

    Если у «Краснодара», например, только Кордоба, а остальные – среднего уровня. А у «Спартака» все линии сейчас хороши.

    Мне кажется, перерыв стал «тормозом» для «Спартака». Поэтому, у меня есть сомнения, удастся ли им сохранить этот настрой. Особенно, когда вокруг того же Угальде пошли активные трансферные слухи про Англию. Это всегда работает против. Таким командам перерыв вредит. А вот другим командам – «Краснодару», «Зениту», – этот перерыв, мне кажется, пойдет на пользу.

    Но по тем качествам, которыми сегодня обладает Станкович, который нашел, наконец, оптимальное сочетание, «Спартак» – реальный претендент в борьбе за золото», – сказал Непомнящий.

    • После 18 туров «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками. Отставание от лидера составляет 2 очка.
    • Перед зимней паузой красно-белые одержали 6 побед подряд в чемпионате России.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    01.01.2025 23:01
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    Комментарии (28)
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    БАЗАРА НЕТ
    1735767529
    Хорош пургу гнать стариканы!) спам до перерыва дважды втюхался Ростову, вот это не показатель? Не нужно лишних визгов хрюканы
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    JIEGEHDA
    1735770590
    Когда перерывы на сборные мешали Зениту и Краснодару и помогли Спартаку . Никто о тормазах не говорил . Раз такая сильнейшая команда . То и после перерыва будет такой же . Или что Угальде не профессионал? Не сможет сдержать свои эмоции ?
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    subbotaspartak
    1735793860
    Мало, мало бездомных комментов, спите? А после Нового Года многие играют по другому, это ещё с СССР.
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    Foxitkuban
    1735801327
    Не ссорьтесь, девочки! Весна покажет, кто где гадил.
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    ПалкоВводецъ007
    1735802275
    Несколько игр выдали при плохой игре соперников и сразу мантры запели.
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    Интерес
    1735807984
    Так претендентом и останется.
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    Борис34684
    1735830580
    Вот придёт весна и посмотрим кто чего стоит. Кто то воспрянет а кто то провалиться, будет интересно посмотреть.
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