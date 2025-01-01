Непомнящий сказал, в чем «Спартак» превосходит все команды РПЛ

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал «Спартак» претендентом на победу в чемпионате России-2024/25.

«Если бы продолжался чемпионат, то по вот этому накату «Спартак» бы и шел. И мне казалось, что по составу, по качеству игроков, они не уступают никому. По скорости ведения игры так вообще, мне кажется, «Спартак» превосходит почти все команды. По линии атаки, мне кажется, – просто сильнейшая.

Если у «Краснодара», например, только Кордоба, а остальные – среднего уровня. А у «Спартака» все линии сейчас хороши.

Мне кажется, перерыв стал «тормозом» для «Спартака». Поэтому, у меня есть сомнения, удастся ли им сохранить этот настрой. Особенно, когда вокруг того же Угальде пошли активные трансферные слухи про Англию. Это всегда работает против. Таким командам перерыв вредит. А вот другим командам – «Краснодару», «Зениту», – этот перерыв, мне кажется, пойдет на пользу.

Но по тем качествам, которыми сегодня обладает Станкович, который нашел, наконец, оптимальное сочетание, «Спартак» – реальный претендент в борьбе за золото», – сказал Непомнящий.