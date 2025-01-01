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    • Белоус назвал клуб РПЛ, который сделает самую громкую покупку зимой

    Белоус назвал клуб РПЛ, который сделает самую громкую покупку зимой

    Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус высказался о работе клубов РПЛ на трансферном рынке этой зимой.

    «Какой клуб сделает самую громкую покупку в зимнее окно? Особенно, если придeт новый спортивный директор, то «Спартак» усилится. Придут футболисты хорошего качества. Думаю, усилятся и «Краснодар» с «Динамо». Несмотря на оптимизацию бюджета, будут изменения и в ЦСКА.

    Маловероятно, что «Спартаку» выделят 50 миллионов евро на трансферы. Это всe-таки большая сумма. «Спартак» достаточно укомплектован, но минимум три футболиста на каждую позицию нужно брать, чтобы остаться на высокой позиции в таблице. Бабичу в помощь нужен защитник.

    Нужен нападающий, несмотря на результативность Угальде. Главное, не брать абы кого. Но чтобы кого-то купить, надо сначала продать что-нибудь ненужное», – сказал Белоус.

    • Ранее стало известно, что «Спартак» зимой готов расстаться с 8 футболистами.
    • Красно-белые остаются без спортивного директора после увольнения Томаша Амарала в ноябре.

    Источник: Legalbet

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    01.01.2025 23:58
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    Комментарии (7)
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    БАЗАРА НЕТ
    1735767002
    Бредни, денег нет на громкую покупку
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    JIEGEHDA
    1735804058
    Надо по 3 игрока на позицию чтобы быть на верху? А чтобы чемпионами стать ? По 5 игроков? Чтобы купить кого то надо продать? Серьезно? Я думал можно просто покупать . А чтобы продать кого то надо купить? Если табуретку перевернуть можно 4 посадить.
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    andr45
    1735805476
    Ой дурак) Дуарте один из сильнейших защитников) ВЫИГРАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (%) Дуарте - 65 Бабич - 58 Абена- 58 ВЫИГРАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА В ВОЗДУХЕ (%) Бабич - 62 Абена- 62 Дуарте - 56 ОТБОР МЯЧА (%) Дуарте — 69 Абена- 67 Бабич - 58
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    Борис34684
    1735814252
    Ну да ЦСКА то точно усилится, если ещё одного Пьянича найдёт.
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    alefreddy
    1735817737
    Дуарте и есть сейчас как основа
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