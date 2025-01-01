Белоус назвал клуб РПЛ, который сделает самую громкую покупку зимой

Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус высказался о работе клубов РПЛ на трансферном рынке этой зимой.

«Какой клуб сделает самую громкую покупку в зимнее окно? Особенно, если придeт новый спортивный директор, то «Спартак» усилится. Придут футболисты хорошего качества. Думаю, усилятся и «Краснодар» с «Динамо». Несмотря на оптимизацию бюджета, будут изменения и в ЦСКА.

Маловероятно, что «Спартаку» выделят 50 миллионов евро на трансферы. Это всe-таки большая сумма. «Спартак» достаточно укомплектован, но минимум три футболиста на каждую позицию нужно брать, чтобы остаться на высокой позиции в таблице. Бабичу в помощь нужен защитник.

Нужен нападающий, несмотря на результативность Угальде. Главное, не брать абы кого. Но чтобы кого-то купить, надо сначала продать что-нибудь ненужное», – сказал Белоус.