«Ботафого» сделал новое предложение по Бителло

Полузащитник «Динамо» Бителло остается приоритетной трансферной целью «Ботафого». По данным Globo, бразильский клуб сделал новое предложение бело-голубым по попкупке игрока, сумма не называется.
- Ранее «Динамо» отклонило первое предложение «Ботафого», намеревавшегося осуществить трансфер футболиста за 10 миллионов евро.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Динамо» готово продать Бителло за 30 миллионов евро.
- 24-летний бразилец провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, забил 1 гол и отдал 10 передач.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.