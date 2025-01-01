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    «Ботафого» сделал новое предложение по Бителло

    Полузащитник «Динамо» Бителло остается приоритетной трансферной целью «Ботафого». По данным Globo, бразильский клуб сделал новое предложение бело-голубым по попкупке игрока, сумма не называется.

    • Ранее «Динамо» отклонило первое предложение «Ботафого», намеревавшегося осуществить трансфер футболиста за 10 миллионов евро.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, «Динамо» готово продать Бителло за 30 миллионов евро.
    • 24-летний бразилец провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, забил 1 гол и отдал 10 передач.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

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    Источник: Спортс''

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    01.01.2025 21:00
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    Комментарии (3)
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    Skull_Boy
    1735755835
    Надо продавать пока есть спрос хоть и за 15 млн по последней инфе, а 30 за него только полнейший аутист даст
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    FCSpartakM
    1735759861
    да никто в Бразилии не заплатит за игрока 30 млн.
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    rash1959
    1735760784
    что то я сомневаюсь, что и 10 предлагали. Ьразилы таких денег не дадут, у них просто нет.
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