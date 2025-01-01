Непомнящий объяснил разницу между Дзюбой и Соболевым

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

– Я абсолютно разочарован в нем. В том плане, что его переход из «Спартака» – это ошибка. В «Зенит» – тем более. Перейди куда-то в любую другую команду второй восьмерки... А «Зенит» – это уже все. И как бы судьба его наказывает.

– Получается, «Зенит» – это не уровень Соболева?

– Нет, я бы так не сказал. Он один из сильнейших отечественных нападающих в этом амплуа. Но игроки, которые конкурируют с ним в «Зените», они не уступают ему ни в чем. Там есть еще два игрока этого типа. Он психологически подавлен, а те игроки мотивированы хорошо.

– Разве за осеннюю часть сезона Соболев не мог набрать нужную форму, чтобы помогать «Зениту» результативными действиями?

– Нет-нет-нет, дело в другом. У нападающего должен быть кураж, он должен быть вдохновлен и одухотворен, чтобы в нужную секунду оказаться в нужном месте – вот так и забиваются голы. Он психологически под большим грузом. На нем висит очень тяжелый шлейф, который тянется за ним.

Да, под этим грузом уже почти 10 лет играет Дзюба, но Артем с этим справляется, потому что он в этом купается. Соболев, как я вижу, – игрок другого типа. Его раздражает всe и все, и он играет хуже, чем может. А Дзюба играет лучше, чем всегда в таких ситуациях.

Мне кажется, это большая ошибка, когда Соболев ушел из «Спартака». Нужно было пересидеть, перетерпеть, перестрадать, как бы там ни было.