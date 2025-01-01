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    Непомнящий объяснил разницу между Дзюбой и Соболевым

    Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

    Я абсолютно разочарован в нем. В том плане, что его переход из «Спартака» – это ошибка. В «Зенит» – тем более. Перейди куда-то в любую другую команду второй восьмерки... А «Зенит» – это уже все. И как бы судьба его наказывает.

    – Получается, «Зенит» – это не уровень Соболева?

    – Нет, я бы так не сказал. Он один из сильнейших отечественных нападающих в этом амплуа. Но игроки, которые конкурируют с ним в «Зените», они не уступают ему ни в чем. Там есть еще два игрока этого типа. Он психологически подавлен, а те игроки мотивированы хорошо.

    – Разве за осеннюю часть сезона Соболев не мог набрать нужную форму, чтобы помогать «Зениту» результативными действиями?

    – Нет-нет-нет, дело в другом. У нападающего должен быть кураж, он должен быть вдохновлен и одухотворен, чтобы в нужную секунду оказаться в нужном месте – вот так и забиваются голы. Он психологически под большим грузом. На нем висит очень тяжелый шлейф, который тянется за ним.

    Да, под этим грузом уже почти 10 лет играет Дзюба, но Артем с этим справляется, потому что он в этом купается. Соболев, как я вижу, – игрок другого типа. Его раздражает всe и все, и он играет хуже, чем может. А Дзюба играет лучше, чем всегда в таких ситуациях.

    Мне кажется, это большая ошибка, когда Соболев ушел из «Спартака». Нужно было пересидеть, перетерпеть, перестрадать, как бы там ни было.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    01.01.2025 19:31
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    Комментарии (3)
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    Taps
    1735751359
    Два дебила - это сила !
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    DOCTOR PENALTY
    1735752243
    Все проблемы Соболева от низкого интеллекта и характера - недалёкий самодур. ((( ***
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    Cleaner
    1735760315
    Дельфин за БАБЛО продался Зениту. Теперь пожинает плоды своей продажности. И поделом ему...(((
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