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    Глушаков высказался о международном бане России

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола. Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    – Не так давно президент РФС Александр Дюков сказал, что есть надежда на возвращение нашего футбола на международную арену в 2025 году. Верите в это?

    – Я верю. Будет замечательно, если это произойдет, и Россия вернется к европейским турнирам. Если честно, надеялся, что это чуть раньше случится.

    – Вам не кажется, что европейским странам безразлично наше отсутствие?

    – Я с ними не общаюсь. Не знаю, скучают ли они без нас. Может, им чего-то не хватает.

    – В других видах спорта, где наши спортсмены были лидерами, все понятно, а в футболе грандиозных результатов не было.

    – Одно время не было, а когда-то и были. Команды у нас выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубки, довольно неплохие были результаты. Да, бывало время спадов у сборной, хотя на чемпионате мира неплохо о себе заявили. Так что не сказал бы, что результатов не было.

    • Отстранение России длится с февраля 2022 года.
    • Сборная уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.01.2025 10:19
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1735805146
    Тупые журналЫсты больны самомнением,считая,что Россия обязана быть в футболе "впереди Явропы всей".Достаточно посмотреть,сколько стран входят в УЕФу,и какие успехи в футболе(и кого) у них есть.Так что в любом деле есть лидеры и статисты,а есть страны,изредка выстреливающие.Для подтверждения основного правила.
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    Project Бабангида
    1735809957
    для тех кто не понял задумку админов. ключевые слова здесь " Глушаков" и "баня". остальное фон
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