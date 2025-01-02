Глушаков высказался о международном бане России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола. Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

– Не так давно президент РФС Александр Дюков сказал, что есть надежда на возвращение нашего футбола на международную арену в 2025 году. Верите в это?

– Я верю. Будет замечательно, если это произойдет, и Россия вернется к европейским турнирам. Если честно, надеялся, что это чуть раньше случится.

– Вам не кажется, что европейским странам безразлично наше отсутствие?

– Я с ними не общаюсь. Не знаю, скучают ли они без нас. Может, им чего-то не хватает.

– В других видах спорта, где наши спортсмены были лидерами, все понятно, а в футболе грандиозных результатов не было.

– Одно время не было, а когда-то и были. Команды у нас выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубки, довольно неплохие были результаты. Да, бывало время спадов у сборной, хотя на чемпионате мира неплохо о себе заявили. Так что не сказал бы, что результатов не было.