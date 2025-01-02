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    • Бразилец из «Зенита» пожаловался на Россию: «Здесь все по-другому»

    Бразилец из «Зенита» пожаловался на Россию: «Здесь все по-другому»

    Защитник «Зенита» Нино рассказал о сложной адаптации в петербургском клубе.

    • Бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Флуминенсе».
    • Он подписал контракт на 4,5 года.

    «В России все по-другому. Я приехал зимой, мы провели предсезонку за рубежом из-за сильного холода. Но я играл при минусовой температуре в марте. Тренировки были тяжелые, а язык пугающим.

    Но я начал учиться и привыкать. Футбол здесь тоже отличается – очень физический, очень интенсивный. Но бразильцы из «Зенита» мне сильно помогли», – сказал Нино в интервью «Lance!».

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    Источник: Sport24

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    02.01.2025 14:39
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    Комментарии (46)
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    Цугундeр
    1735820611
    Где здесь "пожаловался"?) Только стадо возбудили непроспавшееся..
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    ySS
    1735821496
    Да, холода проблемка для выросших в тепле, но деньги решают)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1735822162
    Да он и не пожаловался, обычный разговор
    Ответить
    Cleaner
    1735825154
    Какой он нафиг защитник, если русского языка пугается...
    Ответить
    Мордаванин
    1735825313
    конечно подругому а петропавловске камчатском вообще полночь всегда
    Ответить
    Интерес
    1735825505
    А что,надо жить как в обезьяньей сельве???Макаки,пираньи,анаконды...У нас-белки,карасики да ужи.
    Ответить
    subbotaspartak
    1735828193
    Тренировки были пугающими, а язык тяжёлым.......
    Ответить
    С-Петр-google
    1735828547
    вонючий позор.
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    PAREVG.
    1735829421
    Чемодан, вокзал, домой. Замерз мартыхай, думать надо было, или любимая пальма или бабло на морозе...
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    Кирилл-Отраднов-google
    1735896611
    Не нужно делать сенсацию. Выдергиваете.
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