Бразилец из «Зенита» пожаловался на Россию: «Здесь все по-другому»

Защитник «Зенита» Нино рассказал о сложной адаптации в петербургском клубе.

Бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Флуминенсе».

Он подписал контракт на 4,5 года.

«В России все по-другому. Я приехал зимой, мы провели предсезонку за рубежом из-за сильного холода. Но я играл при минусовой температуре в марте. Тренировки были тяжелые, а язык пугающим.

Но я начал учиться и привыкать. Футбол здесь тоже отличается – очень физический, очень интенсивный. Но бразильцы из «Зенита» мне сильно помогли», – сказал Нино в интервью «Lance!».