Глушаков оценил получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о получении российского паспорта защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

– «Зенит», например, выдает паспорта своим игрокам, и теперь Дуглас Сантос не легионер. Нормально ли, когда у них почти нет своих игроков в стартовом составе?

– Если у него есть желание иметь российское гражданство, в чем проблема? Завтра, например, повар какой-нибудь захочет тоже получить паспорт – почему ему должны будут отказать? Есть закон. Если игроки «Спартака» или «Краснодара» захотят паспорт, клубы им так же помогут. Главное, чтобы была конкуренция в составе и играли только сильнейшие.

– То, что делает «Зенит», идет на пользу нашему футболу?

– Может быть, на пользу не идет. Но мы не можем противостоять этому – футболист захотел себе паспорт, и никто не может ему запретить иметь такое желание, так как есть закон.