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    Глушаков оценил получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о получении российского паспорта защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

    – «Зенит», например, выдает паспорта своим игрокам, и теперь Дуглас Сантос не легионер. Нормально ли, когда у них почти нет своих игроков в стартовом составе?

    – Если у него есть желание иметь российское гражданство, в чем проблема? Завтра, например, повар какой-нибудь захочет тоже получить паспорт – почему ему должны будут отказать? Есть закон. Если игроки «Спартака» или «Краснодара» захотят паспорт, клубы им так же помогут. Главное, чтобы была конкуренция в составе и играли только сильнейшие.

    – То, что делает «Зенит», идет на пользу нашему футболу?

    – Может быть, на пользу не идет. Но мы не можем противостоять этому – футболист захотел себе паспорт, и никто не может ему запретить иметь такое желание, так как есть закон.

    • 30-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Российское гражданство было ему предоставлено в октябре 2024-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2025 22:51
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    Комментарии (2)
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    Каратель помойников
    1735809431
    Шлюшаков вспомнил про закон? Видать даже в химках дела ой как плохи
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    vvv123
    1735812432
    Мигрантам-таджикам паспорт получать можно, а одному из лучших защитников мира - нет? Что за логика строго хрена?
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