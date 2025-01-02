Глушаков раскритиковал Глушенкова за слова о сборной России: «Я бы его больше не вызывал»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на высказывания нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Игрок петербургской команды осенью 2024 года заявил, что ему интереснее тренироваться с бразильцами «Зенита», чем играть в товарищеских матчах за сборную России против Вьетнама.

– Будь вы тренером сборной России, что вы сказали бы Максиму Глушенкову?

– У него неправильная позиция по поводу сборной России. Я бы его больше не вызывал в сборную. Я к Максу хорошо отношусь, но, мне кажется, ему нельзя так говорить про национальную команду. Если бы так говорил Акинфеев, у которого за спиной больше ста матчей в сборной, его можно было бы понять. Ставить ультиматумы – неправильно.