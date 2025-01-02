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    Амарал объяснил ценность Виллиана Жозе для «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал дал понять, что не жалеет о покупке Виллиана Жозе.

    • Бразильца приобрели у «Бетиса» за 2 млн евро.
    • Статистика форварда: 13 игр, 1 гол.
    • Сообщалось, что Жозе не хочет уходить из «Спартака» зимой.

    «Мы поняли, что Соболев хочет покинуть клуб. Нам нужен был футболист, который бы обладал необходимыми игровыми и человеческими качествами.

    Было важно, чтобы в команде был футболист, способный помочь прогрессировать Угальде. Люди не знают, но первым, кто аплодировал Угальде на тренировках, давал ему советы и мотивировал его, был Виллиан Жозе, хотя он и являлся его прямым конкурентом.

    Создание подобных условий – тоже часть работы спортивного директора. Это были не очень большие инвестиции, и, на мой взгляд, купить Жозе было логично.

    К сожалению, на поле ему не удалось продемонстрировать свою ценность. Однако, когда в команде есть такой игрок, как Угальде, забивающий много голов, сложно найти возможность проявить себя», – сказал Амарал.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.01.2025 20:00
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    Комментарии (39)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1735838539
    ...ну, а вот этого, лучше бы ты не говорил!(...
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    Тинез Розоп
    1735838690
    Серафимыч бы дешевле вышел и толку в раздевалке больше)…
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1735839087
    Классически впарили полешко.
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    Мордаванин
    1735839167
    всё простождали липосакции жозе ржали и пугались и профукали угальду очень грамотный ход))
    Ответить
    alefreddy
    1735841069
    по типу еще один тренер
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    erybov1965
    1735843250
    Сам себя не похвалишь,больше не предложат заработать и так до бесконечности.
    Ответить
    k611
    1735844268
    Можно было бы говорить про ценность игрока при другой статистики, например 10 мячей в 13 матчах, а здесь лучше было промолчать...
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    VPERDIV SPARTAK
    1735846690
    Трепотня для наивных
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