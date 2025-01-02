Амарал объяснил ценность Виллиана Жозе для «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал дал понять, что не жалеет о покупке Виллиана Жозе.

Бразильца приобрели у «Бетиса» за 2 млн евро.

Статистика форварда: 13 игр, 1 гол.

Сообщалось, что Жозе не хочет уходить из «Спартака» зимой.

«Мы поняли, что Соболев хочет покинуть клуб. Нам нужен был футболист, который бы обладал необходимыми игровыми и человеческими качествами.

Было важно, чтобы в команде был футболист, способный помочь прогрессировать Угальде. Люди не знают, но первым, кто аплодировал Угальде на тренировках, давал ему советы и мотивировал его, был Виллиан Жозе, хотя он и являлся его прямым конкурентом.

Создание подобных условий – тоже часть работы спортивного директора. Это были не очень большие инвестиции, и, на мой взгляд, купить Жозе было логично.

К сожалению, на поле ему не удалось продемонстрировать свою ценность. Однако, когда в команде есть такой игрок, как Угальде, забивающий много голов, сложно найти возможность проявить себя», – сказал Амарал.