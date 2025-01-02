Амарал: «Я заложил основы будущего в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что ему удалось заложить фундамент на будущее в московском клубе.
«Основы будущего заложены. Мне не разрешали заниматься другими делами, но это вопросы, которые я уважаю и понимаю.
Если мне, как скауту, нужно было знать, какое у меня место, то же самое касается и должности спортивного директора.
Я считаю, что кто бы ни был в клубе, он желает ему лучшего, но дело дошло до того, что из-за проблем, с которыми я не особо отождествлял себя, мне пришлось попросить об уходе.
В основном с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы клуба», – сказал Амарал.
- «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
- Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.