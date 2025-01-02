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    Амарал: «Я заложил основы будущего в «Спартаке»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что ему удалось заложить фундамент на будущее в московском клубе.

    «Основы будущего заложены. Мне не разрешали заниматься другими делами, но это вопросы, которые я уважаю и понимаю.

    Если мне, как скауту, нужно было знать, какое у меня место, то же самое касается и должности спортивного директора.

    Я считаю, что кто бы ни был в клубе, он желает ему лучшего, но дело дошло до того, что из-за проблем, с которыми я не особо отождествлял себя, мне пришлось попросить об уходе.

    В основном с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы клуба», – сказал Амарал.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

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    Источник: Спортс’’

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    02.01.2025 20:55
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    Комментарии (12)
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    Project Бабангида
    1735842658
    а понятно. закладочник
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    БеZуМныЙ
    1735842673
    В свинарню что не заложи, всё мимо. Зеро,клуб дубель пусто.
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    Desma
    1735843166
    Посмотрим в конце сезона чего ты там заложил/наложил.........
    Ответить
    ...уефан
    1735843221
    ...конкретно и дословно, он этого не произносил...
    Ответить
    Интерес
    1735845994
    Я тоже.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1735846616
    Чей багаж все таки?) ))
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