В «Зените» отреагировали на новость о возможной продаже двух бразильцев

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о готовности клуба отпустить Родригао и Артура.
«Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем.
Они – игроки команды «Зенит», всe этим сказано», – заявил Медведев.
- Контракт 29-летнего Родригао с «Зенитом» заканчивается летом. В этом сезоне он провел за клуб 4 матча, забил 1 гол.
- 26-летний вингер Артур сыграл в текущем сезоне в 15 встречах, отметился 3 голами и 5 голевыми пасами.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Источник: «Все про спорт»