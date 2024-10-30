В «Зените» отреагировали на новость о возможной продаже двух бразильцев

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о готовности клуба отпустить Родригао и Артура.

«Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем.

Они – игроки команды «Зенит», всe этим сказано», – заявил Медведев.