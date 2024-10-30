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  • Названы имена двух бразильцев, которые могут покинуть «Зенит»

Названы имена двух бразильцев, которые могут покинуть «Зенит»

30 октября 2024, 13:04
17

«Зенит» рассматривает вариант продажи или аренды нападающего Артура, поскольку на его позиции в команде перебор футболистов, сообщает «Евро-Футбол.Ру». К тому же форвард не впечатляет своей игрой в этом сезоне.

Также из петербургского клуба может уйти центральный защитник Родригао. С большой долей вероятности бразилец покинет петербуржцев летом следующего года.

  • Контракт 29-летнего Родригао с «Зенитом» заканчивается летом. В этом сезоне он провел за клуб 4 матча, забил 1 гол.
  • 26-летний вингер Артур сыграл в текущем сезоне в 15 встречах, отметился 3 голами и 5 голевыми пасами.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Родригао Артур
Комментарии (17)
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FCSpartakM
1730283430
Ждем анализа трансфера Артура от Корнеева.
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ilich55
1730284200
Брехня..............
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LB
1730286332
Давно пора - не тянет он уровень
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R_a_i_n
1730287166
Продадут двух и купят четырех.
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theonewhoisnotafraidofyou
1730287263
Родригао давно пора было сказать пока. А вот Артур, Семак его выпускает постоянно либо рано, либо поздно. За то дельфин стабильно выходит и ничего не делает...
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Борис34684
1730289980
Летом голубого дельфина на продажу выставят.
Ответить
baggio80
1730290355
Походу дела им паспорт Русский не дают вот и уходят )
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andr45
1730357425
Очередные ВОСЕМНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ЕВРО псу под хвост( Ждем повышения тарифов на газ(
Ответить
k611
1730357510
Круговорот бразильцев в Санкт-Петербурге...
Ответить
andr45
1730357548
Видимо, у Родригао хорошая память - помнит разбитый нос и выбитые зубы. А тут еще и СОБОЛЕВ пришел((
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