Названы имена двух бразильцев, которые могут покинуть «Зенит»

«Зенит» рассматривает вариант продажи или аренды нападающего Артура, поскольку на его позиции в команде перебор футболистов, сообщает «Евро-Футбол.Ру». К тому же форвард не впечатляет своей игрой в этом сезоне.
Также из петербургского клуба может уйти центральный защитник Родригао. С большой долей вероятности бразилец покинет петербуржцев летом следующего года.
- Контракт 29-летнего Родригао с «Зенитом» заканчивается летом. В этом сезоне он провел за клуб 4 матча, забил 1 гол.
- 26-летний вингер Артур сыграл в текущем сезоне в 15 встречах, отметился 3 голами и 5 голевыми пасами.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»