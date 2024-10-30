Названы имена двух бразильцев, которые могут покинуть «Зенит»

«Зенит» рассматривает вариант продажи или аренды нападающего Артура, поскольку на его позиции в команде перебор футболистов, сообщает «Евро-Футбол.Ру». К тому же форвард не впечатляет своей игрой в этом сезоне.

Также из петербургского клуба может уйти центральный защитник Родригао. С большой долей вероятности бразилец покинет петербуржцев летом следующего года.