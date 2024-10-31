Заболотный объяснил уход из ЦСКА

Нападающий «Химок» Антон Заболотный рассказал, почему летом не продлил контракт с ЦСКА.
– Хотелось бы поговорить о вашем переходе. Был ли вариант продления с ЦСКА или сразу дали понять, что летом надо искать новую команду?
– Да, было предложение после сезона. Предложили контракт, много общались, но пришeл к тому, что стоит перелистнуть страницу.
– Было желание стать более влияющим на игру футболистом?
– Много было обсуждений, разговоров, факторов. ЦСКА предложил те условия, которые меня не устраивали в плане статуса в клубе.
– Условно, игрок ротации?
– Да, такое есть.
- В 104 матчах за ЦСКА у Антона 22 гола, 11 ассистов.
- За 15 встреч в «Химках» у игрока 2 гола, 4 ассиста.
- 33-летний Заболотный стоит 900 тысяч евро.
Источник: «Советский спорт»