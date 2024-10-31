Заболотный объяснил уход из ЦСКА

Нападающий «Химок» Антон Заболотный рассказал, почему летом не продлил контракт с ЦСКА.

– Хотелось бы поговорить о вашем переходе. Был ли вариант продления с ЦСКА или сразу дали понять, что летом надо искать новую команду?

– Да, было предложение после сезона. Предложили контракт, много общались, но пришeл к тому, что стоит перелистнуть страницу.

– Было желание стать более влияющим на игру футболистом?

– Много было обсуждений, разговоров, факторов. ЦСКА предложил те условия, которые меня не устраивали в плане статуса в клубе.

– Условно, игрок ротации?

– Да, такое есть.