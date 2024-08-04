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  • Рабинер назвал легенду сборной России, на которую похож Глушенков

Рабинер назвал легенду сборной России, на которую похож Глушенков

4 августа 2024, 11:46
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил поведение форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

  • Накануне Глушенков оформил хет-трик против «Ростова» (5:0).
  • Следующий соперник «Зенита» – «Динамо».

«Знаете, о чем я подумал, послушав флеш-интервью Максима после игры с «Ростовом» (5:0)? Он по характеру, дерзости, лаконичности и в то же время чeткости каждого тезиса офигенно похож на... Валерия Карпина в бытность игроком!

Валера был даже жестче. Еще до отъезда в Испанию, году так в 93-м, запросто мог сказать любому журналисту в ответ на критику: «Чего ты несешь? Ты ничего не понимаешь в футболе!». Кстати, при всей резкости Глушенкова такого у него не помню.

Правда, не помню и такого, чтобы Карпин отказывался выходить на замену в концовке – вроде же из-за этого они с Глушенковым и разругались. У Сергея Кирьякова в матче Евро-96 Германия – Россия такое было («сам выходи» Олегу Романцеву после того, как Кирю не выпустили в основе против команды его лиги), а у Валеры – не припоминаю», – написал Рабинер.

  • У Максима в первых 3 турах РПЛ 6+2 по системе «гол+пас».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Россия Глушенков Максим Карпин Валерий
Комментарии (5)
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NewLife
1722765387
Шариков говорит профессору Преображенскому: В гибели Титаника виноваты евреи. Как это ? Лоцман, Боцман, Штурман, а больше всех Айсберг)
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Jerome Klapka-Jerome-goog
1722823637
На Стрельцова похож ИМХО
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