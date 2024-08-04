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Аршавин заявил, что Глушенков играет в дворовый футбол

4 августа 2024, 11:07
3

Бывший зенитовец Андрей Аршавин оценил игру форварда команды Максима Глушенкова.

  • У Максима в первых 3 турах РПЛ 6+2 по системе «гол+пас».

«Глушенков не боится играть. Он не задумывается, когда принимает мяч или куда бежать. Он играет как во дворе и не боится ошибиться. У него все проходит. Даже перед последним голом он должен был по‑футбольному подсовывать Вильсону Изидору, но подумал, что лучше самому потерять, чем Изидору отдать.

Он настолько уверенно себя чувствует, что для него сейчас нет чего‑то, чего он не может сделать. Все идет, прет. Это здорово», – сказал Аршавин.

  • Накануне Глушенков оформил хет-трик против «Ростова» (5:0).
  • Следующий соперник «Зенита» – «Динамо».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим
Комментарии (3)
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Desma
1722759569
"Все идет, прет. Это здорово», – сказал Глушенков."!? Аршавин подтверждает.......... P.S. Когда уже будут читать скопированное? Написано же "Это здорово, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ»
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DOCTOR PENALTY
1722770608
Да уж, с психологией у Глушенкова порядок.
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