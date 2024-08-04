Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Краснодар»». Игра состоится 4 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Ильин.

Главный тренер: Игорь Черевченко

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Козлов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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