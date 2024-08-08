Защитника «Факела» оштрафовали за порчу микрофона «Матч ТВ»

Защитник «Факела» Игорь Калинин оштрафован КДК РФС на 50 тысяч рублей за удар по микрофону «Матч ТВ» в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).
«Футболист «Факела» Игорь Калинин сознательно ударил ногой по микрофону «Матч ТВ» и повредил его. Был составлен акт, за неспортивное поведение игрок оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
- Калинин провел на поле весь матч.
- Григорьянц также рассказал о штрафе для «Краснодара»: «Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оштрафован на 20 тысяч, клуб – на 20 тысяч из‑за выхода за пределы технической зоны с выходом на поле».
Источник: «Матч ТВ»