Защитника «Факела» оштрафовали за порчу микрофона «Матч ТВ»

Защитник «Факела» Игорь Калинин оштрафован КДК РФС на 50 тысяч рублей за удар по микрофону «Матч ТВ» в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

«Футболист «Факела» Игорь Калинин сознательно ударил ногой по микрофону «Матч ТВ» и повредил его. Был составлен акт, за неспортивное поведение игрок оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.