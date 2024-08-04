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  • Мусаев – после 3-й ничьей «Краснодара»: «Не нужно расстраиваться»

Мусаев – после 3-й ничьей «Краснодара»: «Не нужно расстраиваться»

4 августа 2024, 20:14
12

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Факелом» в 3-м туре РПЛ. Краснодарцы ни разу не выиграли в нынешнем сезоне чемпионата России и занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Сегодня нет претензий по самоотдаче. «Факел» играл очень компактно. Они не оставляли нам пространства.

Начало было тяжелым, но не нужно расстраиваться, нужно больше работать. Во втором тайме показалось, что у нас было похуже с подборами. У «Краснодара» были моменты, чтобы забивать, но после замен игру не удалось перевернуть», – сказал Мусаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Факел Мусаев Мурад
Комментарии (12)
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Таврида
1722792998
«Не надо печалиться, вся хрень впереди...»
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Январь 59
1722793016
А чего расстраиваться. После третьего тура делим 7-11 места. Конечно не стоит расстраиваться три ничейки- это совсем не три поражения. Действительно даже расстраиваться нет причин. В графе поражений ноль. Разница забитых пропущенных ноль. В компании аутсайдеров команда давненько не была. А следующая игра с ЦСКА, и коняшки припомнят поражение в кубке. И после четырёх туров будет по-прежнему три очка. В этом году весной одна ничья и два поражения стоили Ивичу увольнения. Ещё чуточку и терпение С. Н. Галицкого лопнет , и вот тогда причины для расстройства будут весьма серьёзные.
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Кузьмич на трибуне
1722793463
Мусаеву не расстраиваться, а голову пеплом пора посыпать. Как бы завтра утром в новостях не сказали :" Тренер Мусаев уволен из Краснодара".
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evgevg13
1722795716
Не надо расстраиваться- вялотекущий шизофреник
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BAIv
1722797383
Будет хуже, рано расстраиваться!
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Psih86
1722800781
Заплатите действительно хорошему тренеру и результаты будут, с этим толку не будет...
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odessakmv
1722832479
эх..... а могли бы бороться за чемпионство, если бы не...хозяин клуба
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Kollljan
1722836519
Никто и не расстраивается.
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BRO_football
1722840723
Не нужно расстраиваться. Главное, что Галицкому всё нравится.
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SLADE2019
1722844297
Привел к началу сезона команду в совершенно разобранном виде и еще совести хватает что то там лепетать. Ни один игрок не показывает игры, которую может показать. Кто виноват? Потом, на финише аукнутся эти ничейки.
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