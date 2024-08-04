Мусаев – после 3-й ничьей «Краснодара»: «Не нужно расстраиваться»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Факелом» в 3-м туре РПЛ. Краснодарцы ни разу не выиграли в нынешнем сезоне чемпионата России и занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Сегодня нет претензий по самоотдаче. «Факел» играл очень компактно. Они не оставляли нам пространства.

Начало было тяжелым, но не нужно расстраиваться, нужно больше работать. Во втором тайме показалось, что у нас было похуже с подборами. У «Краснодара» были моменты, чтобы забивать, но после замен игру не удалось перевернуть», – сказал Мусаев.