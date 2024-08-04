Бакаев прокомментировал дебют в составе «Химок»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев дал комментарий после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2).

Это был дебют игрока за «Химки».

Бакаев арендован на сезон у «Зенита».

«Возвращение в Россию прошло успешно, потому что выиграли, непростой матч. Начало сложное было, но надеюсь, что с каждой игрой все лучше будем. Показали характер и не опустили руки. Сразу включаюсь, ребята молодцы, красавчики. Мой выход на поле не будем оценивать, по сезону оценим игру. Конечно рад, что вышел, что мы победили. И дебют, и победа, все идеально сегодня.

Планы «Химок» я еще не знаю, они, наверное, были обозначены в начале сезона. Есть личные амбиции, хорошо выступать, максимально много забить, вот мои амбиции. Еще целый год есть, зачем так далеко заглядывать», – сказал Бакаев.

Полузащитник – воспитанник «Спартака», брал с командой Фонбет Кубок России.

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