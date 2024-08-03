Врио губернатора Самарской области высказался о пользе двух клубов РПЛ в регионе

Вячеслав Федорищев, и.о. губернатора Самарской области, рад, что в регионе два клуба РПЛ: «Крылья Советов» и «Акрон».
«Вторая команда в РПЛ – большое счастье для всего региона. Потому что у нас есть возможность наших талантливых спортсменов видеть не только на тренировочном поле у себя дома, но и в РПЛ.
Это уникальная ситуация, не каждый субъект может похвастаться двумя командами в РПЛ. Мы гордимся «Акроном» и «Крыльями Советов», очень рады, что есть возможность болеть за две команды», – сказал Федорищев.
- «Акрон» вышел в РПЛ летом.
- В 3-м туре тольяттинцы проиграли дома «Динамо» (0:2).
- «Крылья Советов» идут в таблице без очков.
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Источник: «Чемпионат»