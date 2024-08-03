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  • Врио губернатора Самарской области высказался о пользе двух клубов РПЛ в регионе

Врио губернатора Самарской области высказался о пользе двух клубов РПЛ в регионе

3 августа 2024, 18:09
2

Вячеслав Федорищев, и.о. губернатора Самарской области, рад, что в регионе два клуба РПЛ: «Крылья Советов» и «Акрон».

«Вторая команда в РПЛ – большое счастье для всего региона. Потому что у нас есть возможность наших талантливых спортсменов видеть не только на тренировочном поле у себя дома, но и в РПЛ.

Это уникальная ситуация, не каждый субъект может похвастаться двумя командами в РПЛ. Мы гордимся «Акроном» и «Крыльями Советов», очень рады, что есть возможность болеть за две команды», – сказал Федорищев.

  • «Акрон» вышел в РПЛ летом.
  • В 3-м туре тольяттинцы проиграли дома «Динамо» (0:2).
  • «Крылья Советов» идут в таблице без очков.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Крылья Советов
Комментарии (2)
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злой татарин 74
1722697995
Только местных игроков нет ни там ни там!!!!!!!!!!!! И не будет
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