Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Акроном» (2:0) в 3-м туре РПЛ.

– Три игры – три победы, тяжело это дается?

– Понятно, что тяжело, потому что с начала сезона наш состав еще не укомплектован. Еще не хватает Бальбуэна и Маричаля, немного вышел Карраскаль. Для нас это важные игроки, которые могут разворачивать игру в любой момент, поэтому сказал большое спасибо молодым парням, таким как Лепский, Бессмертный, Гладышев, они внесли свой вклад.

Три победы подряд – отличный результат. Честно скажу, если бы было семь очков, это было бы отлично, но мы сделали 100%.

– Почему вы не радовались забитым мячам?

– Ты как тренер очень концентрируешься на игру. Был рад, что Гладышев забил, у него было две стопроцентные ситуации, и у него есть качество забивать голы, а сегодня не получалось. Я был рад внутри.

Также хочу выразить уважение «Акрону». Я смотрел на эту команду год назад, они играли в хороший футбол и продолжают это делать. Не защищаются в девять человек, не ставят автобус. Команда может найти свое место в премьер‑лиге, им не надо опускать руки, надо смотреть вперед.

«Динамо» лидирует в таблице.

Следующий соперник – «Зенит».

«Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?