Канчельскис: «Соболев недотягивает до уровня Дзюбы»

Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба в лучшие годы был сильнее Александра Соболева.

«Соболев – неплохой форвард для РПЛ, но стабильно высокого уровня игры он уже давно не показывал.

Сравнения с Дзюбой? Они выглядят неуместно, потому что Дзюба долгие годы был лучшим форвардом страны.

Про Александра так сказать нельзя. Соболев недотягивает до уровня Артема его лучших времен», – сказал Канчельскис.

Сейчас Соболев отстранен от тренировок с основой «Спартака».

Сообщалось о его желании уйти в «Зенит».

Дзюба этим летом покинул «Локомотив» и пока остается без команды.

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