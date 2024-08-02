Канчельскис: «Соболев недотягивает до уровня Дзюбы»

Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба в лучшие годы был сильнее Александра Соболева.
«Соболев – неплохой форвард для РПЛ, но стабильно высокого уровня игры он уже давно не показывал.
Сравнения с Дзюбой? Они выглядят неуместно, потому что Дзюба долгие годы был лучшим форвардом страны.
Про Александра так сказать нельзя. Соболев недотягивает до уровня Артема его лучших времен», – сказал Канчельскис.
- Сейчас Соболев отстранен от тренировок с основой «Спартака».
- Сообщалось о его желании уйти в «Зенит».
- Дзюба этим летом покинул «Локомотив» и пока остается без команды.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «РБ Спорт»