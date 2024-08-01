Клуб РПЛ объявил о завершении летней трансферной кампании

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб закончил работу на трансферном рынке.
«Тема по трансферам на вход и на выход до зимы закрыта. К нам уже доехал Караташ, команда полностью укомплектована», – сказал Андреев.
- «Оренбург» этим летом подписал 9 игроков.
- Суммарно клуб потратил 4,77 млн евро.
- В новом сезоне команда по разу победила, сыграла вничью и потерпела поражение.
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Источник: Sport24