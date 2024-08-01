Клуб РПЛ объявил о завершении летней трансферной кампании

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб закончил работу на трансферном рынке.

«Тема по трансферам на вход и на выход до зимы закрыта. К нам уже доехал Караташ, команда полностью укомплектована», – сказал Андреев.

«Оренбург» этим летом подписал 9 игроков.

Суммарно клуб потратил 4,77 млн ​​евро.

В новом сезоне команда по разу победила, сыграла вничью и потерпела поражение.

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