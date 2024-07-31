Мертенс объяснил решение переехать в Россию

Летний новичок «Факела» Дилан Мертенс рассказал о своем трансфере из «Ботева».

– Как произошел переход в «Факел»?

– Они знали, что мой контракт с «Ботевым» истекает. Со мной связались из «Факела» и спросили, не хочу ли я переехать в Россию. После завершения сезона и истечения моего контракта с «Ботевом» я провел с ними переговоры. Спросил, почему они хотят видеть меня в команде. Они рассказали о своих планах. Вот почему я пошел на этот шаг. Браими – мой друг, он играл здесь раньше. Я разговаривал с ним о клубе и о лиге. Он сказал, что здесь нелегко, но это будет отличная возможность стать лучше, если покажу себя здесь. Я подстраиваюсь под стиль игры. Шаг за шагом буду улучшать свою форму.

– Долго раздумывал о переезде в Россию из-за политической ситуации?

– Конечно. У меня есть семья, дети. Это было рискованное решение. Но я должен проявить себя в этой сильной лиге, это хорошая возможность для меня. Я обсудил это с женой и мы вместе приняли это решение.

– Воронеж находится близко к зоне боевых действий. Было ли страшно переезжать?

– В моем предыдущем клубе были люди, которые играли в России, я говорил с ними об этом. Они сказали мне только хорошее и говорили не беспокоиться о ситуации. Это меня успокоило, и я сделал этот выбор.