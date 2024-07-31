«Локомотив» подпишет новый контракт с Лантратовым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб переподпишет контракт с 28-летним вратарем Ильей Лантратовым.

«Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с Лантратовым будет. Я в этом уверен», – сказал Ульянов.