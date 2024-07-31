«Локомотив» подпишет новый контракт с Лантратовым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб переподпишет контракт с 28-летним вратарем Ильей Лантратовым.
«Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с Лантратовым будет. Я в этом уверен», – сказал Ульянов.
- На встрече с болельщиками клуба в июле Ульянов говорил о намерении увеличить сумму отступных в контракте голкипера.
- Лантратов в январе 2023 года перешел из «Химок» в «Локомотив», подписав контракт до лета 2026 года.
- В этом сезоне вратарь провел 3 матча за красно-зеленых.
Источник: «Спорт-Экспресс»