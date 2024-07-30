Форвард «Пари НН» поставил РПЛ в топ-7 лиг Европы

Нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович оценил уровень чемпионата России.

«По сравнению с моим первым приходом в РПЛ уровень лиги отличается, но совсем немного, нельзя говорить о какой-то огромной разнице. Я считаю, что российская лига по-прежнему на очень хорошем уровне, здесь каждому сложно играть. На мой взгляд, турнир входит в топ-6-7 сильнейших в Европе», – сказал Ожегович.