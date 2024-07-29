Пальцев: «В Первой лиге предлагали зарплату в три раза больше, чем у меня сейчас в «Динамо» Мх»

Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев рассказал, как оказался этим летом в клубе.

Махачкалинцы купили 23-летнего уроженца Нижнего Новгорода летом у «КАМАЗа» за 280 тысяч евро.

Валентин уже провел 2 матча в РПЛ.

«Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Раушанович Ахметзянов очень импонирует мне как тренер и как человек. Я был бы очень рад поработать с ним в будущем в РПЛ. А тогда мы договорились, что, если появится возможность перейти в РПЛ, я еe использую. Было несколько ситуаций, где я показал ему, что держу своe слово: через полгода поступило предложение от московского «Торпедо», а на матче сборных Медиалиги и ФНЛ общались с селекционером и спортивным директором махачкалинского «Динамо», но я сдержал обещание.

Затем появился вариант с «Рубином». Зимой я поехал на просмотр, но, как я понял, Рашид Рахимов не рассчитывал на меня. Но в тренировочном плане всe было отлично: мне очень нравились тренировки на физику и работа с мячом. Было немного обидно, но я не роптал и продолжал работать.

После окончания чемпионата было много предложений. Одно – из Первой лиги с зарплатой в три раза больше, чем у меня сейчас. Но я искал не денег, а возможностей для роста. Поэтому пошeл в махачкалинское «Динамо». Теперь я здесь и готов доказывать, что не просто так пробивался с самых низов», – сказал Пальцев.

«Динамо» Мх проводит дебютный сезон в РПЛ.

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