Станкович оценил игру Барко в матче с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре Эсекьеля Барко. По словам сербского специалиста, аргентинский полузащитник не полностью показал свой уровень.

Барко сегодня впервые сыграл за «Спартак». Он забил «Химкам» со штрафного удара.

– Как вы планируете использовать Барко в дальнейшем?

– Честно говоря, не вижу его на позиции вингера. Барко – очень креативный игрок, сегодня мы увидели только 60% от его возможностей. Он может играть на смене ритма, у него правильный характер, харизма. Сегодня он это мог показать всем нам.