Бакаев: «Мы испортили «Факелу» праздник»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о победе над «Факелом» (2:0) во 2-м туре РПЛ.

Это был 1-й матч «Факела» на одноименном стадионе.

«Эмоции после первой победы в РПЛ положительные. Мы заслужили эту победу своей работой и своим трудом. Все ребята молодцы!

Получается, что мы испортили «Факелу» праздник. К сожалению, для «Факела» открытие стадиона выдалось неудачным. По атмосфере Воронеж – топ! Спасибо болельщикам! Чужие, не чужие…» – сказал Бакаев.