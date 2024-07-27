Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Акрон». Игра состоится 27 июля, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Селе, Калинин, Аппаев, Гиоргобиани, Марков, Юрганов, Квеквескири, Божин, Сенхаджи, Мастерной.

Главный тренер: Игорь Черевченко

«Акрон»: Волков, Эсковал, Димоски, Витор, Джурасович, Савичев, Палиенко, Лончар, Бакаев, Данилин, Грибов.

Главный тренер: Заур Тедеев

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