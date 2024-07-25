Алдонин предположил, почему Чалов пока не перешел в ПАОК

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что форвард красно-синих Федор Чалов еще не перешел в ПАОК, поскольку хочет узнать результат выступлений греческой команды во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Пускай все взвесит, так как решение нужно принимать взвешенно. Вполне понимаю его взгляд на ситуацию. Его возможный переход в Грецию обусловлен в первую очередь тем, что ПАОК – это чемпион Греции, который, возможно, будет играть в Лиге чемпионов. Думаю, только эта мысль может подтолкнуть его к переходу.

Сейчас он участвует в квалификации, и, возможно, Федор взял паузу, чтобы посмотреть, как ПАОК сыграет в этом раунде квалификации Лиги чемпионов», – сказал Алдонин.