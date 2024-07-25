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Алдонин предположил, почему Чалов пока не перешел в ПАОК

25 июля 2024, 12:40
4

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что форвард красно-синих Федор Чалов еще не перешел в ПАОК, поскольку хочет узнать результат выступлений греческой команды во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Пускай все взвесит, так как решение нужно принимать взвешенно. Вполне понимаю его взгляд на ситуацию. Его возможный переход в Грецию обусловлен в первую очередь тем, что ПАОК – это чемпион Греции, который, возможно, будет играть в Лиге чемпионов. Думаю, только эта мысль может подтолкнуть его к переходу.

Сейчас он участвует в квалификации, и, возможно, Федор взял паузу, чтобы посмотреть, как ПАОК сыграет в этом раунде квалификации Лиги чемпионов», – сказал Алдонин.

  • В первом матче 2-го квалификационного раунда ПАОК обыграл дома боснийский «Борац» (3:2). Ответная игра пройдет 30 июля.
  • Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов гарантирует участие в основном раунде одного из еврокубков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Борац ПАОК ЦСКА Алдонин Евгений Чалов Федор
Комментарии (4)
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...короче
1721902794
...Алдонин выдал свои мысли за мысли дяди-Феди)...
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Cleaner
1721903160
Где Чалов и где Лига Чемпионов! При выходе в ЛЧ ПАОК начнет подыскивать более сильных игроков. С Чаловым в ЛЧ ловить нечего...
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Spartak_forv@
1721903509
А есть ли вообще тема с ПАОКом?Я уже сомневаюсь...Мы тут Федю уже и проводили,счастья ему пожелали и пальцы скрестили)))А он паузы берёт.Я так понимаю,что мы не всё знаем про это дело
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Цугундeр
1721903559
Прядёт ушами Чалый ,прядёт...) Не в коренники , так в пристяжные , но за большую торбу лягается..
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