Шалимов отреагировал на отстранение Соболева

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о решении «Спартака» отстранить от тренировок с основным составом 27-летнего нападающего Александра Соболева.

«Я думаю, это конец его истории в «Спартаке». Слухов много, но надо понимать причину. Когда человек начинает так вести себя… Наверное, не очень правильно.

Если клуб вынужден принимать такое решение, то тренер понимает, что он мешает. Поведение такое, что он мешает партнерам. В команде все понимают.

Я не вижу, что он саботирует игру. Он просто сейчас играет таким образом. Такой саботаж… Саботируют по‑другому. У него игра не идет», – сказал Шалимов.

Соболев выступает за красно-белых с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.

Игрок может перейти в «Зенит».

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