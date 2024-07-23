Киевское «Динамо» сообщило об отмене двусторонних мероприятий перед матчем с «Партизаном»

Киевское «Динамо» сообщило о решениях, принятых перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Партизаном».

Все двусторонние мероприятия между клубами отменены. Также принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.

«Мы отменили полностью все официальные мероприятия предматчевые, традиционно проводимые. Такие как официальный прием команды-соперника», – сказал директор медиадепартамента и пресс-секретарь украинского клуба Андрей Шахов.

По словам главного тренера «Динамо» Александра Шовковского, в клубе с непониманием восприняли поездку «Партизана» в Москву на турнир BetBoom Братский Кубок.