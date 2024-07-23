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  • Киевское «Динамо» сообщило об отмене двусторонних мероприятий перед матчем с «Партизаном»

Киевское «Динамо» сообщило об отмене двусторонних мероприятий перед матчем с «Партизаном»

23 июля 2024, 14:31
9

Киевское «Динамо» сообщило о решениях, принятых перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Партизаном».

Все двусторонние мероприятия между клубами отменены. Также принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.

«Мы отменили полностью все официальные мероприятия предматчевые, традиционно проводимые. Такие как официальный прием команды-соперника», – сказал директор медиадепартамента и пресс-секретарь украинского клуба Андрей Шахов.

По словам главного тренера «Динамо» Александра Шовковского, в клубе с непониманием восприняли поездку «Партизана» в Москву на турнир BetBoom Братский Кубок.

  • Матч «Динамо» К – «Партизан» пройдет сегодня в Люблине (Польша) и начнется в 21:00 мск.
  • Ответная встреча запланирована на 31 июля.

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Источник: Sports
Лига чемпионов Партизан Динамо К
Комментарии (9)
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Александр-Каратеев-yandex
1721736068
Болеем за "Партизан"!
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Benifacto
1721737543
ДБ
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GreyDM
1721738719
Вот какая им (хохлам) разница, где сербы предсезонку проводят. Может у команды денег на всякие эмираты нет, а в Москве по-братски платить не за что не надо, даже наоборот небось приплатили, за то,что приехали)))
Ответить
R_a_i_n
1721739626
В Белграде расстроились(нет))))
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Spartak_forv@
1721740155
Следующая ступень не жать руки тем,кто играл с Партизаном
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Barmaleushka
1721744209
Технарь "бандерлогам" влепить . Те-хнарь !
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