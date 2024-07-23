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  • Месси и Антонелла в купальнике сделали совместное фото на яхте

Месси и Антонелла в купальнике сделали совместное фото на яхте

23 июля 2024, 09:58
4

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит отпуск с супругой на яхте. Они сделали общее фото.

Также с Месси отдыхает Луис Суарес с женой.

  • Месси и Рокуццо в отношениях с 2008 года, но знают друг друга с 5 лет.
  • В семье 3 сына.
  • У Месси контракт до 2025 года с «Интером Майами».

Фото: соцсети Антонеллы Рокуццо

Месси и Антонелла в коротком обтягивающем платье сделали совместное фото

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Месси и Антонелла в коротком платье сделали совместное фото

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (4)
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acor94
1721719145
Я по заголовку подумал что это про Андреа Кими Антонелли и испугался.
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k611
1721721300
Правая нога Месси травмирована, фиксатор на ней какой-то
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