Месси и Антонелла в купальнике сделали совместное фото на яхте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит отпуск с супругой на яхте. Они сделали общее фото.
Также с Месси отдыхает Луис Суарес с женой.
- Месси и Рокуццо в отношениях с 2008 года, но знают друг друга с 5 лет.
- В семье 3 сына.
- У Месси контракт до 2025 года с «Интером Майами».
Фото: соцсети Антонеллы Рокуццо
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Источник: «Бомбардир»