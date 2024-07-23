Месси и Антонелла в купальнике сделали совместное фото на яхте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит отпуск с супругой на яхте. Они сделали общее фото.

Также с Месси отдыхает Луис Суарес с женой.

Месси и Рокуццо в отношениях с 2008 года, но знают друг друга с 5 лет.

В семье 3 сына.

У Месси контракт до 2025 года с «Интером Майами».

Фото: соцсети Антонеллы Рокуццо

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